Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo! La Reggia di Caserta aderisce alla V edizione: letture creative al Bosco di San Silvestro

Dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino ai 12 anni le tante letture creative e attività sul tema della letteratura che animeranno la quinta edizione di “Avventure tra le pagine – Leggiamo al Museo”.

In collaborazione con i più bei musei e spazi culturali italiani – vi aderisce anche la Reggia di Caserta – le giornate 10-11-12 novembre saranno un’occasione per scoprire un mondo di storie e avventure grazie ad albi illustrati, libri per bambini e romanzi per ragazzi; protagonisti di un ricco programma nazionale di edutainment per avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a scoprire i musei italiani sia educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini.

Cultura, emozione e divertimento sono le parole chiave di iniziative speciali come questa, caratterizzate da letture ad alta voce, laboratori e speciali visite guidate, per vivere una grande avventura – quella della lettura – che al Museo diventa un’esperienza indimenticabile.

Accompagnati dalle famiglie, bambini da 0 a 6 anni e ragazzi dai 6 ai 13 anni d’età potranno partecipare l’11 novembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 (Contatti e prenotazioni: https://www.laghiandaia.info/home/?fbclid=IwAR0bcHERPO_cTPZSGoBAJxyKOb566XjxcHQ_zFnl-9LuqqWbU0M7FVTtNi0) — organizzata dalla Reggia di Caserta — alla visita guidata all’interno della Reale Tenuta del Bosco di San Silvestro, in località San Leucio, con letture tematiche per i bambini e le loro famiglie dedicate al vino e alla stagione a cura della Libreria Che Storia!

L’iniziativa è dedicata all’Estate di San Martino, santo noto per aver diviso il suo prezioso mantello con un povero, festeggiato proprio l’11 novembre.

In questi giorni in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche di bel tempo (secondo la tradizione, il miracolo di San Martino fece schiarire il cielo e rese mite la temperatura, come se all’improvviso fosse tornata l’estate),vengono aperte le botti per il primo assaggio del vino nuovo, che solitamente si abbina alle prime castagne. Questa tradizione è celebrata in alcune famose poesie: San Martino di Giosuè Carducci; Novembre di Giovanni Pascoli; Estate di San Martino di Cesare Pavese.

La Reale Tenuta di San Silvestro fa parte, insieme al Parco Reale, al Giardino all’Inglese, all’Acquedotto carolino del Museo Reggia di Caserta.

Dal 1992 il Bosco di San Silvestro è un’Oasi del WWF, che si prende cura della Real Tenuta.

Una parte del bosco, destinata originariamente alla coltivazione della vite, è stata affidata all’azienda Tenuta Fontana per il ripristino della “Vigna di San Silvestro”, la vigna borbonica che faceva parte delle “Reali Delizie” dei Borbone, per la produzione del Pallagrello bianco e rosso, tipico vitigno locale.

Altre info disponibili a questo link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/iniziative/lestate-di-san-martino-ogni-mosto-diventa-vino-letture-creative-alla-vigna-di-san-silvestro/