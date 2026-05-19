AVVIATA LA 43ª STAGIONE CONCERTISTICA DELL’ASSOCIAZIONE DOMENICO SCARLATTI

SUCCESSO PER I PRIMI DUE APPUNTAMENTI. PROSEGUE LA RASSEGNA TRA CHITARRA, OPERA E NUOVE FRONTIERE MUSICALI

Dopo lo Stabat Mater di Pergolesi e il trionfo di Rachmaninov & Čechov: Preludi di un’anima, prossimi eventi il 23 e 30 maggio presso la Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio. Direzione artistica del Maestro Enzo Amato.

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L’Associazione Domenico Scarlatti annuncia l’avvio della 43ª stagione concertistica, in programma da maggio a ottobre 2026. La rassegna, da oltre quattro decenni punto di riferimento per la vita musicale colta napoletana, propone un programma ricco e variegato, spaziando con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi, dalla musica classica alla sperimentazione, sempre con un occhio di riguardo per l’innovazione drammaturgica e la qualità interpretativa.

Sotto la direzione artistica del Maestro Enzo Amato, la stagione si conferma come un’occasione imperdibile per gli amanti della musica colta, offrendo al pubblico – anche numerosi appassionati provenienti da fuori regione – un percorso coinvolgente e di alto profilo artistico-musicale. Un viaggio affascinante che l’associazione porta avanti da anni, con il sostegno costante di artisti, istituzioni e pubblico.

Il 4 aprile scorso, presso il Circolo Rari Nantes di Napoli, si è tenuto il concerto inaugurale con lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, magistralmente diretto dal Maestro concertatore Domenico Rocco. L’evento ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica. Il 9 maggio scorso, presso la Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio, è andato in scena Rachmaninov & Čechov: Preludi di un’anima – Sei preludi per sei novelle. Un viaggio musicale e letterario tra esilio e passione. Lo spettacolo, della durata di 70 minuti, è stato ideato come performance itinerante capace di fondere i Sei Morceaux (Brani op. 11) di Sergej Rachmaninov con altrettante novelle di Anton Čechov.

La formula si è rivelata vincente sia sul piano intellettuale che su quello emotivo. La chiesa ha offerto una acustica calda e avvolgente, divenendo essa stessa parte della drammaturgia: il grande pianoforte nero al centro, le luci crepuscolari, le poltrone vintage e i libri sparsi hanno ricreato l’intimità di un salotto russo d’inizio Novecento, ma con un respiro universale.

Il pubblico, numeroso e attento, ha tributato agli artisti un lungo applauso commosso e ripetute chiamate sul palco, a testimonianza dell’efficacia artistica e comunicativa del progetto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La stagione prosegue con i seguenti eventi, tutti a ingresso con biglietto:

23 maggio 2026, ore 19:30

Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio

Guitar Day con Margherita Guitar Ensemble

Musiche di M. De Falla, H. Villa-Lobos, João Pernambuco, G. Mertz, E. Amato, F. Carulli – Caprichos del Mundo: Da Bach a Piazzolla. Ivano Pagliuso, chitarra.

Musiche di H. Villa-Lobos, A. Barrios Mangoré, I. Albéniz, J.S. Bach, A. Piazzolla.

Il recital propone un itinerario musicale attraverso epoche, linguaggi e tradizioni differenti, unendo il rigore contrappuntistico di Johann Sebastian Bach alle sonorità popolari e visionarie di Astor Piazzolla. Caprichos del Mundo è un viaggio che attraversa la cultura europea e latinoamericana, passando per Villa-Lobos, Barrios, Albéniz e Tárrega, valorizzando la tradizione della chitarra in tutte le sue sfumature timbriche ed espressive.

Protagonista della serata sarà Ivano Pagliuso, chitarrista che si è distinto sin da giovanissimo in importanti concorsi internazionali, ricevendo riconoscimenti da istituzioni culturali e accademiche. Nel 2017 è stato annoverato tra le eccellenze della chitarra classica dalla rivista Seicorde. Nel corso della sua attività ha collaborato con realtà concertistiche, esibendosi per enti quali Ravello Festival, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Reggia di Caserta, Università Federico II, Domus Ars, Fondazione Real Monte Manso di Scala, Konsequenz.

30 maggio 2026, ore 19:30

Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio

Arie e duetti tra Napoli e Vienna

Arianna Pecoraro, soprano

Piersilvio De Santis, baritono

Musiche di D. Cimarosa, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini.

Al termine di questi due appuntamenti a giugno verranno annunciati ulteriori due eventi conclusivi.

Informazioni: info@domenicoscarlatti.it

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