Carditello, Santangelo alla Festa dell’Ascensione porta il saluto alla principessa di Borbone

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo, ha partecipato ieri pomeriggio alla tradizionale Festa dell’Ascensione presso il Real Sito di Carditello.

«Partecipare alla Festa dell’Ascensione a Carditello è sempre un’emozione profonda. Questo luogo straordinario, carico di storia e di bellezza, rappresenta uno dei patrimoni più importanti della nostra regione. Oggi più che mai Carditello è vivo, pulsante e capace di attrarre cittadini, istituzioni e turisti», ha affermato Santangelo.

Il Consigliere regionale ha rivolto un ringraziamento speciale al Presidente del Real Sito:

«Complimenti sinceri al Presidente Maurizio Maddaloni per l’impegno instancabile che sta mettendo nella rinascita di questo gioiello borbonico. Grazie al suo lavoro Carditello sta tornando a splendere e a svolgere quel ruolo centrale che gli compete nella storia e nell’identità del nostro territorio».

Santangelo ha poi sottolineato il valore simbolico dell’evento:

«Questa festa non è solo un appuntamento religioso e folkloristico, ma un momento di aggregazione che rafforza il senso di comunità e valorizza le nostre radici. Ringrazio il sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo, Luigi Roma, Giovanni Russo e tutti coloro che, insieme a S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, hanno reso questa giornata speciale».

Un apprezzamento particolare è stato espresso anche per l’Associazione Fidapa:

«Complimenti all’Associazione Fidapa per la straordinaria opera di Gesù realizzata con petali di fiori: un capolavoro di devozione e arte che ha emozionato tutti i presenti».