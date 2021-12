avvio progetto FutureLabs plusGiordani – Insieme per la scuola

Ripartono le attività del programma di formazione per il personale della scuola previste dal progetto FutureLabsplus Giordani – Insieme per la scuola 21/22.

L’ITI-LS Francesco Giordani scuola polo FutureLabs per le provincie di Caserta, Avellino e Benevento, in seguito all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione avvia il programma di formazione, rivolto a tutte le componenti del personale scolastico, previste dal progetto FutureLabs Plus 2021/22, nell’ambito dall’Azione #25 del Piano Nazionaleper la Scuola Digitale (PNSD).

Il progetto prevede lo svolgimento di 34 corsi di formazione, in favore di tutto il personale scolastico (Docenti, DS, DSGA, Animatori, personale ATA) e riguarderanno percorsi di formazione su:

– L e ICT a supporto della leadership delle organizzazioni educative rivolto a i D irigenti scolastici;

– Le ICT nella gestione amministrativa rivolto a i DSGA;

– Utilizzo delle ICT nell’attività professionale rivolto al personale ATA;

– Le ICT per una nuova professionalità rivolto a i docenti;

– Oltre le ICT: ricerca e innovazione per la didattica rivolto a gli animatori e membri del team;

Tutti i percorsi da 25 ore totali, saranno svolti online e articolati in sessioni di videoconferenza interattiva per un totale di 19 ore, durante le quali saranno realizzate attività formative, ed attività laboratoriali, più 6 ore in modalità asincrona per la realizzazione di un project work.

Tutti i corsi sono progettati in coerenza con il quadro di riferimento europeo delle competenze digitali dei docenti e dei formatori e delle organizzazioni educative DigCompEdue DigCompOrg.

Si parte con il corso metodologico “Dal cooperative learningal collaborative learning” del prof. Mauro Sabella, aperto ai docenti di ogni ordine scolastico.

Seguirà il corso aperto ai dirigenti scolastici “Il dirigente nella scuola del futuro” tenuto dalla DS Laura Biancato.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito FutureLabs al link:

http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/news1920/Sito%20FutureLabs/index.html

La preiscrizione ai corsi può essere effettuata compilando il modulo al link:

https://forms.office.com/r/npVxyHMKb9