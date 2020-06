Baia Felice. A stagione iniziata prevalgono abbandono e degrado : mancanza di spazzamento e di illuminazione pubblica

Baia Felice- Cellole. Il Presidente dell’Associazione Baia Felix Gaetano Moretta ha convocato tutti gli Amministratori dei Condomini di Baia Felice per sottoscrivere un documento condiviso indirizzato al Commissario Prefettizio del Comune di Cellole ed al Comandante dei Vigili Urbani Pierluigi Casale.

Il documento protocollato nella stessa associazione il 07/06/2020 CHIEDE IL RIPRISTINO IMMEDIATO RACCOLTA PORTA A PORTA NEI CONDOMINI PRIVATI

La richiesta in particolare fa riferimento al ripristino dell’utilizzo di mezzi idonei cosi come svolto dalle ditte preposte negli anni precedenti.

Infatti non essendo stato predisposta tale strategia oggi i rifiuti di tutti i parchi e condomini vengono per forza depositati all’esterno dei cancelli di ingresso creando cumuli ai quali si sommano poi gli scarichi di rifiuti degli incivili di turno creando cosi una situazione al quanto rischiosa, una vera e propria emergenza rifiuti, che mina la salute degli utenti soprattutto in questa fase post-covid19 estremamente delicata per l’igiene pubblica.

INOLTRE E’ STATO SEGNALATO NELLO STESSO DOCUMENTO AL COMMISSARIO ED AL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI CELLOLE LO STATO DI ABBANDONO E DI DEGRADO DELLA BAIA DOVUTA ALLA MANCANZA DI SPAZZAMENTO E LA MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Nel documento e’ stato allegato e predisposto anche il piano di ritiro delle chiavi e telecomandi di accesso alle aree dei condomini con tutti i rispettivi recapiti riportati documento.

Nei prosssimi giorni e weekend si attende un intervento deciso e risolutivo da parte dell’ente.