Basile (FI): “Cosa ha fatto sinora e quanto tempo ancora occorre per iniziare i lavori in Via SS. Cosma e Damiano”

SAN NICOLA LA STRADA – Lo scorso 18 marzo 2020, in Via SS. Cosma e Damiano, presso il locale parcheggio pubblico che serve i locali commerciali del luogo e della attigua Via Leonardo da Vinci, si apri una vasta voragine che inghiotti anche due autovetture, fortunatamente prive di passeggeri.

Da allora i numerosi residenti e clienti degli esercizi commerciali sono vittime di un grave disagio. Il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Francesco BASILE, interessato de visu dagli stessi residenti, ha inviato, giovedì 14 maggio 2020, una lettera al Sindaco Vito Marotta; all’Assessore ai Lavori Pubblici; all’Assessore all’Urbanistica; e per conoscenza al Presidente del Consiglio Fabio Schiavo, avente per oggetto: “Parcheggio via SS. Cosma e Damiano”.

Ecco, di seguito, il testo della lettera: “Il coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada, facendosi interprete delle segnalazioni ricevute da molti concittadini, le cui voci di protesta per il perdurare dei disagi creati dalla voragine in Via SS. Cosma e Damiano, verificatosi ormai molte settimane fa, perdurano ormai da diverse settimane, intende porre il problema alla attenzione della amministrazione.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I cittadini sannicolesi che transitano lungo quella strada, si trovano di fronte un muro di terra accumulata, costringendoli ad una, se pur breve, deviazione, che impedisce loro di usufruire del parcheggio e dei servizi del piccolo centro commerciale Leonardo e degli altri esercizi commerciali circostanti. Ricordiamo che nel parcheggio antistante il supermercato, il 18 marzo improvvisamente si apri una voragine, che inghiotti alcune auto, sfiorando una vera e propria tragedia, in quanto una signora fece appena in tempo ad allontanarsi dalla propria autovettura.

Il problema è che da allora non abbiamo alcuna percezione della imminenza dei lavori di sistemazione e ripristino dell’area. Forza Italia, quindi, recependo le numerose sollecitazioni giunte, se pur non avendo rappresentanza consiliare, interroga l’amministrazione comunale guidata dall’Avv. Vito Marotta, su quanto segue:

1. Cosa è stato fatto finora e cosa si intende fare per il ripristino dello stato dei luoghi?

2. Quali tempi occorrono ancora per dare il via ai lavori di sistemazione, permettendo ai cittadini di poter liberamente circolare?

3. Senza dimenticare che sul luogo insistono delle attività imprenditoriali, gravemente danneggiate dalla situazione creatasi, quali sono le iniziative programmate dall’Amministrazione per il loro supporto?

Abbiamo pazientato, giustamente, per le vicende emergenziali legate alla pandemia, ma non possiamo dimenticare che ci sono problemi altrettanto importanti, a cui dare soluzione, essendo nelle competenze delle amministrazioni locali. Ci aspettiamo delle risposte chiare dalla amministrazione, con riferimenti precisi, stavolta dando riscontro diretto alla nostra istanza. I cittadini, non un partito, hanno il diritto di sapere cosa è successo e quando si potrà sistemare l’area”.