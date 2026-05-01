Il 10 maggio dalle 9.30 alle 13:00, la Festa della Mamma al Museo Campano con Capua il Luogo della Lingua:

letture, giochi, esperienze sensoriali, laboratori creativi e danza per una mattinata interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. L’appuntamento è in collaborazione con il comitato giovanile “Siamo Noi”.

Il Museo Campano di Capua, la “casa” della collezione più imponente al mondo delle Matres Matutae, aprirà le sue porte ai figli che vorranno festeggiare con le proprie famiglie la Festa della Mamma, condividendo un programma di appuntamenti che prenderà il via alle ore 9.30 e si concluderà alle 13,00.

L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il Capua il Luogo della Lingua ed è inserito nel programma della ventunesima edizione del festival, nell’ambito del progetto di valorizzazione dei piccoli musei promosso dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

L’evento si realizza anche grazie alla collaborazione del comitato giovanile Siamo Noi, i cui membri accoglieranno gli ospiti e coadiuveranno lo svolgimento delle attività durante tutta la mattinata.

E così dalle ore 09.30 alle 13, bambini e genitori potranno vivere il museo come uno spazio dinamico e partecipato, tra visite, laboratori, letture, esperienze sensoriali, attività musicali e performance artistiche pensate per diverse fasce d’età.

PROGRAMMA:

Ore 9.30 – 12

Visita alla Sala delle Madri e accoglienza famiglie

Visita e attività continuative

Laboratorio “Mater Parade” – Roberto Branco.

Attività continuative | cortile coperto

Adatto a bambini di età 7–10 anni / 11–13 anni

Percorso creativo ispirato alle creazioni dell’artista, arricchito da attività dinamiche e momenti di espressione corporea a tema.

Letture ed esperienza sensoriale – Amalia Gravante

Attività continuative | cortile monumentale

Adatto a bambini di età 3–7 anni

Un percorso tra lettura, gioco e sensi nel cortile del museo: esplorazione della natura, scoperta di profumi familiari, materiali morbidi e suoni rassicuranti, per raccontare con semplicità l’amore materno; a seguire, laboratorio creativo per realizzare un piccolo dono da portare a casa.

Drum Circle – Elisabetta Colella

2 turni dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 11 alle 12

Giardino pensile e cortile secondario

Adatto a tutte le età

Un’esperienza partecipativa in cui persone di ogni età, disposte in cerchio, suonano tamburi e percussioni improvvisando sotto la guida di un facilitatore. Il Drum Circle favorisce l’ascolto reciproco, la collaborazione e la creazione di un ritmo condiviso, trasformando il gruppo in una vera e propria “voce collettiva”.

Laboratori Associazione Artemia

Adatto a bambini di età 8-10 anni

– Ceramica che passione

– Scavo archeologico

– Tecnica a sbalzo

Ore 11

Presentazione laboratori – Associazione Artemia

Biblioteca

In questo spazio, l’Associazione Artemia, che organizza i laboratori didattici del Museo Campano rivolti alle scuole, illustrerà ai docenti presenti l’insieme delle attività laboratoriali offerte dal museo, con l’obiettivo di arricchire l’offerta didattica e affiancare i percorsi educativi scolastici attraverso esperienze immersive tra archeologia, arte e creatività.

Ore 12 – 13

Mater sola – Performance di danza a cura della Compagnia Arabesque di Annamaria Di Maio

Sala delle Madri e cortile monumentale

Coreografia – Francesca Selva

Interprete – Francesca Pagnini

Produzione – Concorda Impresa Sociale

MIC – Regione Toscana

Mater sola, terzo quadro della Trilogia del Tempo Sospeso, è un progetto coreografico ispirato alle vittime delle guerre contemporanee, con uno sguardo rivolto alla figura della madre come archetipo universale del dolore, della perdita e della resistenza. Un atto di testimonianza che restituisce, attraverso il corpo, memoria e umanità.

A seguire

– Polka – allieve II corso

– Somebody to Love – corso avanzato di moderno

– Alla Mamma – allieve I corso

Performance dedicate alla mamma

Direzione artistica – Annamaria Di Maio

Coreografie – Marinella Casciello e Francesco Russo

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per avvicinare i più giovani al patrimonio culturale attraverso esperienze educative e creative, rafforzando il legame tra museo, territorio e comunità.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria per i laboratori: 352 0373767

Partner e collaborazioni: Capua il Luogo della lingua, Arabesque, Associazione Artemia, Ministero della Cultura, Roberto Branco, Amalia Gravante, Elisabetta Colella, comitato giovanile Siamo Noi.