BENEVENTO: danneggia Pronto Soccorso Ospedale, arrestato dai Carabinieri 25enne tunisino

BENEVENTO – Un uomo di origini tunisine è stato arrestato dai Carabinieri per aver danneggiato il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. I militari sono intervenuti nella serata di venerdì, 17 aprile 2020, a seguito della segnalazione dei sanitari di un uomo che stava danneggiando i locali con un estintore.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato l’uomo senza maglia, con i pantaloni abbassati e con un estintore in mano con il quale aveva già danneggiato le suppellettili presenti nell’atrio d’ingresso. Alla vista dei militari ha cercato di scappare lanciando l’estintore contro i militari, ma è stato raggiunto e bloccato.

Successivamente è stato identificato in un tunisino 25enne residente a Marano (Napoli), ma di fatto senza fissa dimora da tempo su Benevento. Nel corso della notte è stato dichiarato in arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il 25enne si era già recato al pronto soccorso del Fatebenefratelli intorno alle ore 18.30 perché in preda ad uno stato di alterazione alcoolico. A distanza di breve tempo è poi tornato allo stesso pronto soccorso e, preso un estintore, ha danneggiato il vetro di un’anta della porta scorrevole dell’ingresso della sala d’attesa del pre-triage, il vetro inferiore di una porta d’ingresso del pedonale e la finestra del triage.

E’ stato anche danneggiato e scardinato il telaio delle due porte d’ingresso. Il Pm della Procura di Benevento ha disposto che l’uomo nel corso della notte venisse trasferito in carcere. A causa dei danni materiali riportati il pronto soccorso della struttura ospedaliera ha dovuto sospendere le attività.