Un giorno, quando sarai più grande, leggerai questo articolo Brian, la tua mamma ti racconterà di come aveva creduto fino all’ultimo minuto di partorire nel suo centro estetico, mentre era al lavoro.

Invece hai scelto di nascere di domenica, così lei non si è riposata neanche di domenica. Hai scelto inoltre uno dei giorni più particolari dell’anno. Il giorno di Santa Lucia. E poiché, secondo la tradizione, Santa Lucia porta i doni, tu sei stato il prezioso dono che oggi i tuoi genitori hanno ricevuto!

In attesa di conoscerti facciamo gli auguri a Domenico e Mayla, Che oggi hai reso Genitori.tutti gli amici ed i parenti non vedono l’ora di conoscerti. Benvenuto Bryan!