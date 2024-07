Bici passeggiata ecoo culturale sotto le stelle

Maddaloni – Dopo le passeggiate culturali alla scoperta della città di Maddalon, l’associazione in Movimento a.b.c. torna con una nuova iniziativa. Venerdì 25 luglio alle ore 21 e 45, con il patrocino del comune di Maddaloni, si svolgerà la Bici Passeggiata Eco Culturale. Questo nuovo progetto, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 3314298808 rappresenta un nuovo modo di scoprire la città in modo sostenibile, attraverso un percorso che si snoda tra chiese e monumenti cittadini. Basta avere una bici, prenotarsi e recarsi al punto di partenza in via Libertà, nel parcheggio dove insiste la mini isola ecologica. Al termine è stata organizzata una degustazione finale al costo simbolico di soli due euro che servirà a finanziare il progetto della Libreria Sostenibile.

L’ Associazione ci tiene a precisare che declina ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero accadere durante il percorso che si sta impegnando a rendere quanto più sicuro possibile.

Prima della partenza si dedicherà qualche minuto sensibilizzazione dei partecipanti riguardo l’importanza dell’ utilizzo della bici in città. Guida del tour per la parte storica sarà il prof. Antonio Tedesco.

La passeggiata si concluderà presso la Chiesa di Sant’ Alfonso a via Ponte Carolino, dove, chi vorrà, potrà rinfrescarsi con una fetta di anguria.