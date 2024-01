Bimbo con la Sma resta a casa perché a scuola manca l’infermiere.Paolo Colombo:”Occorre che le istituzioni trovino una soluzione”

Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Bimbo con la Sma resta a casa

perché a scuola manca l’infermiere e i compagni per solidarietà non

vanno in classe. Occorre che le istituzioni trovino una soluzione. Non

rispettare il diritto di uno comporta non rispettare i diritti di tutti”

È accaduto nella sede Vittorio Emanuele del IV istituto comprensivo Pergolesi

di Pozzuoli. Dove 180 famiglie si sono mobilitate contro la discriminazione

che colpisce i due bambini, Lorenzo, in particolare. Il piccolo è in prima

elementare, ama stare in classe con gli amichetti e studiare. Ma è affetto dalla

Sma, l’atrofia muscolare spinale, che gli impedisce di ingoiare regolarmente la

saliva. E, per tenere libere le vie aeree, per impedire che soffochi, serve

aspirare muchi e liquidi periodicamente. Deve farlo un infermiere, secondo

quanto prescritto dai medici dell’ospedale pediatrico Santobono che hanno in

cura il bambino. Perché un errore nella manovra potrebbe provocare danni

irreversibili. L’infermiere, però, è una figura che a scuola non c’è. E che la Asl

Napoli 2 rifiuta di concedere, sostenendo che basti un operatore socio sanitario

specializzato, come quelli che – su mandato dei Comuni – affiancano spesso i

bambini disabili nelle nostre scuole. In mancanza dell’infermiere, la signora

Brunella, madre di Lorenzo, è costretta a restare nei paraggi della classe per

intervenire all’occorrenza. La madre di Lorenzo, quando il bambino era

all’asilo è stata obbligata a provvedere da sola, non trattandosi di scuola

dell’obbligo. Ma ora che Lorenzo è in prima elementare va trovata una

soluzione, perché è un suo diritto essere a scuola. Al fianco di Lorenzo e di

Brunella ci sono tutti i genitori della scuola. Il Comune, la scuola, la famiglia e

i medici di Lorenzo si incontreranno a breve. Intanto, dopo la prima

mobilitazione, è arrivato l’operatore che può aiutare Luca con l’insulina. Ma

per l’infermiere si attendono indicazioni certe della Asl Napoli 2.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,

l’avv. Paolo Colombo dichiara: “Occorre che le istituzioni (Asl, Comune e

Scuola) trovino una soluzione. Giusto non girarsi dall’altra parte. Non

rispettare il diritto di uno comporta non rispettare i diritti di tutti.”