Bimbo di due anni soffocato al nido durante le attività

Soci. Grave incidente, che è costata la vita ad un bimbo di soli due anni, nella tarda mattinata della giornata odierna, 12 Novembre, in provincia di Arezzo.

Il piccolo è morto soffocato durante le attività scolastiche, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo la prima versione, il piccolo sarebbe rimasto soffocato con del cibo, ma ci sarebbero testimonianze che riporterebbero che lo stesso sia rimasto soffocato da un indumento, forse un giubbotto, rimasto impigliato ad un albero, in un momento di gioco all’aperto ed il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, avrebbe allertato i soccorsi.

A scuola, sono accorsi i Sanitari del 118 ed attivato anche l’elisoccorso Pegaso.

Sono state attivate tutte le manovre di rianimazione per salvare il bimbo, ma tutti gli sforzi sono stati vani.

Il piccolo è deceduto nel giardino dell’asilo nido.

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno avviato tutte le indagini e stanno ascoltando i testimoni presenti all’accaduto, per ricostruire con esattezza la dinamica.