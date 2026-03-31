“Birdland’s Tales. Incontri d’autore” a Palazzo Cavalcanti

A PALAZZO CAVALCANTI MERCOLEDÌ 1° APRILE “BIRDLAND’S TALES. INCONTRI D’AUTORE” INAUGURA “SCENARI DI LETTERATURA” PER CULTURA NAPOLI 2026

Seguiranno altri due appuntamenti del noto format di Massimo Piccolo, l’8 e il 15 aprile, tra musica, letteratura e grandi nomi del panorama editoriale

Mercoledì 1° aprile 2026, alle ore 18.00, nella Casa della Cultura di , in Via Toledo 348 a Napoli, il format “Birdland’s Tales. Incontri d’autore” a cura dell’Associazione culturale Luna di Seta, firmato da Massimo Piccolo, inaugurerà la rassegna di Letteratura, un nuovo ciclo di incontri promosso dal Comune di Napoli, primo esito dell’avviso pubblico Cultura Napoli 2026, un progetto pensato per costruire un palinsesto di eventi, in cui musica e letteratura diventano strumenti di dialogo, confronto e conoscenza.

Saranno tre gli appuntamenti (il primo, l’8 e il 15 aprile), scritti e diretti dall’autore e regista Massimo Piccolo, pensati come “episodi” di una serie dal vivo, tra narrazione, musica e dialogo critico, ognuno con un momento talk, moderato da Mario Volpe e Annamaria Pianese, che vedrà il coinvolgimento di nomi noti del panorama editoriale. Da Alberto Ibba, pronto ad accompagnare il pubblico in un viaggio letterario nell’America delle periferie, ad Anita Pietra, che analizzerà i grandi classici per interrogare il presente attraverso temi universali fino a Francesco Muzzopappa e Agnese Palumbo a cui verrà affidata la conclusione del ciclo di incontri con un focus dedicato alla fiaba, tra archetipi e tradizione napoletana.

“Birdland’s Tales”, che nella giornata d’inaugurazione avrà come autori protagonisti del viaggio letterario Kent Haruf, Yubesseb Younor e Philip Roth, vedrà in scena le voci narranti di Claudia Di Rienzo e Massimo Piccolo con la partecipazione di Roberta D’Ovidio. Francesco Marziani al piano ed Enrico Valanzuolo alla tromba condurranno la parte musicale accompagnando la voce di Adriana Cardinale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti