Settimana calda a Baia Domizia.

Nell’arco di tutta la settimana ci sono stati continui controlli da parte della polizia. Ben tre persone sono state deferite, per guida in stato di ebrezza. Ma non finisce qui, solo in questa settimana sono state controllati almeno 400 veicoli. Ben 57 violazioni al codice della strada.

Controllo molto stringente anche per gli esercizi commerciali.