Blitz di Natale. 9 denunce tra titolari ed addetti

Buttafuori abusivi e feste clandestine, blitz nella discoteca: in 9 finiscono nei guai.

Il nostro articolo il giorno dell’antivigilia sull’argomento in merito al grave episodio che ha messo a rischio la sicurezza di tanti giovani soprattutto minori .

Oggi la notizia che la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Maddaloni e del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Caserta, ha denunciato nove persone per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, omesso avviso di riunione in luogo pubblico e esercizio dell’attività di ‘buttafuori’ senza aver mai conseguito la prevista licenza amministrativa.

L’operazione deriva da una minuziosa attività di polizia giudiziaria, nella quale è emerso che in una nota discoteca di Caserta, in diverse serate, si sono svolti eventi danzanti con artisti musicali e DJ, senza avere mai richiesto né tantomeno ottenuto la prescritta autorizzazione prevista dalla legge. Inoltre, considerata la partecipazione di centinaia di ragazzi di giovane età, il locale si è anche servito di annessa attività di ‘buttafuori’, effettuata da una società priva di licenza.

Per tutte le violazioni, i soggetti titolari e responsabili sono stati quindi denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.