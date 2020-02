Bonifica Viale del Silenzio a Casapulla. La soddisfazione del Sindaco Renzo Lillo

CASAPULLA – Nelle ultime settimane sono stati eseguiti importanti interventi lungo la strada che conduce al cimitero cittadino di Casapulla. Sull’argomento il sindaco Renzo Lillo ha riferito: «L’Autostrade ha provveduto a sistemare il ponte che si trova lungo Viale del Silenzio e che attraversa l’A1.

In seguito a nostre sollecitazioni, siamo riusciti ad ottenere dalla stessa società la totale bonifica della zona da erbacce e rifiuti illegalmente depositati. Inoltre, si è intervenuto per risolvere il gravoso problema della formazione dell’enorme pozzanghera che si crea ad ogni temporale lungo la strada.

Le operazioni di pulizia continueranno anche nei prossimi giorni». Sempre in zona cimitero, alcuni giorni fa, i componenti dell’ufficio Tecnico comunale hanno eseguito un intervento in prossimità dell’Alveo Parito. E’ stato installato un cancello per evitare lo sversamento abusivo di rifiuti. Nell’intera area, a breve, saranno installate anche delle telecamere di sorveglianza.