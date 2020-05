Bonifiche: a giugno in programma Hub Tecnologica Campania

NAPOLI – RemTech Expo promuove Hub Tecnologica Campania, una due giorni di appuntamenti con l’obiettivo di promuovere il valore del risanamento ambientale. Alla prima sessione, in programma giovedì 4 giugno 2020 a partire dalle 9.30, è prevista la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, della senatrice Vilma Moronese, presidente della Commissione Ambiente del Senato, del deputato Stefano Vignaroli, presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti ambientali, del presidente del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente Stefano Laporta, del commissario straordinario Arpa Campania Stefano Sorvino, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice.

L’evento, che si chiuderà il 5 giugno 2020 e nel corso del quale sarà sottoscritta la prima Carta di Napoli sulle bonifiche sostenibili, si svolgerà in modalità streaming attraverso una piattaforma web.

Il progetto Hub Tecnologica Campania nasce in occasione di un importante evento organizzato a Giugliano in Campania sul tema delle Bonifiche e valorizzazione del territorio alla presenza del Ministro Sergio Costa, l’On Salvatore Micillo, il Commissario Straordinario Gen. Giuseppe Vadalà e Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo. La Hub Tecnologica Campania cresce in piena sinergia con il Ministero dell’Ambiente, Ispra-Snpa, il Cnr, il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive, e con la partecipazione di tutti i principali player pubblici e privati, nazionali e internazionali, con le finalità di promuovere il valore del risanamento del territorio e del recupero ambientale in Campania.

Il progetto prevede l’organizzazione di un importante evento centrato sul tema delle attività e delle tecnologie di bonifica, che verrà coronato, terminata l’emergenza sanitaria, da un’esposizione dei migliori prodotti e servizi, da momenti di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni, università, ricerca, esperti, presso EnergyMed (Mostra d’Oltremare) a Napoli.

L’occasione sarà propizia anche per illustrare gli importanti approcci metodologici vincenti, implementati in ambito nazionale ed internazionale tra cui il Modello Taranto sviluppato dal Commissario Straordinario, Vera Corbelli, per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e le strategie per il superamento delle infrazioni comunitarie sviluppate dal Commissario Straordinario, Gen. Giuseppe Vadalà, per la bonifica delle discariche abusive, oltre ad eccellenze tecnologiche per la caratterizzazione e le bonifiche, realizzate in ambito nazionale ed internazionale.

Il Comitato Scientifico della Hub Tecnologica, coordinato dal Prof. Vito Felice Uricchio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella logica della massima condivisione possibile, ha promosso una Call for Abstract articolata in tre sessioni: I. Caratterizzazione siti inquinati; II. Tecnologie di bonifica di siti inquinati (acque e suoli), III. Legislazione ambientale nel settore delle bonifiche, verso la definizione del DL #risanambiente che ha raccolto oltre cento contributi scientifici. Il programma vede, giovedì 04 Giugno, la Conferenza Nazionale Hub Tecnologica Campania: bonifica dei siti contaminati, innovazione tecnologica, confronto permanente pubblico-privato e rilancio economico (mattino e pomeriggio) e la presentazione della Poster Session (pomeriggio).

Venerdì 05 Giugno si prosegue con gli eventi Stazioni appaltanti e presidi di legalità e rilancio per il risanamento del territorio (mattino) e Il contributo dell’innovazione scientifica ed amministrativa verso la riforma del settore delle bonifiche: tecnologie, innovazione, ricerca scientifica e ricerca applicata, il biorimedio fitoassistito (pomeriggio).

La Hub Tecnologica Campania rappresenta un vero e proprio polo di eccellenza. Tra gli obiettivi importanti, la pubblicazione del Volume Monografico comprendente i contributi scientifici selezionati nell’ambito della Call for Abstract, l’avvio di una Piattaforma informatica di consultazione pubblica, e la sottoscrizione della prima Carta di Napoli sulle bonifiche sostenibili.