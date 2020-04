Bonus per i cittadini : IL PD Caserta apre sportello per consulenze gratuite

Caserta. In questi giorni difficili, il Governo e la Regione stanno mettendo a disposizione dei cittadini un gran numero di misure di sostegno: dai bonus per lavoratori autonomi e professionisti, fino ad arrivare ai fondi stanziati per per le aziende, passando per i contributi ai cittadini con pensioni inferiori ai 1000 euro.

Tante misure che creano dubbi e confusione. Per questa ragione il Pd di Caserta ha deciso di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Non sai se hai diritto a un bonus o a un finanziamento? Hai dubbi circa le modalità di inoltro della domanda?

Scrivi a [email protected]

Riceverai la risposta di un esperto entro poche ore.

Perché nessuno venga lasciato solo.