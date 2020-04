Bonus- spesa , Gianluca Iannucci Psi :” Patronati e Caf completino le pratiche inoltrate”

Al via , oggi 20 aprile 2020, l’ erogazione dei buoni spesa per la città di Caserta: come già anticipato dall’ amministrazione comunale , il bonus viene inoltrato direttamente sulla stessa mail dalla quale è pervenuta la richiesta. Il bonus è una forma di intervento dello Stato finalizzata ad assistere quelle famiglie economicamente danneggiate. La sua erogazione è stata prevista dal Governo Centrale mediante distribuzione da parte dei comuni di residenza dei richiedenti.

Sicuramente una bella notizia ,che tuttavia, si è scontrato con le difficoltà di un periodo in cui molte attività del terzo settore sono chiuse. ” Molti cittadini- spiega il capogruppo consiliare Psi Gianluca Iannucci – si sono rivolti per l’ espletamento di questo tipo di pratica ad alcuni Patronati o Caf. Fin qui tutto bene se non fosse che la risposta dell’amministrazione comunale , che in queste ore sta vagliando le pratiche ,deve pervenire sulla mail di partenza , cioè del Patronato o Caf attualmente chiuso.”

” In queste condizioni diventa problematico- continua Iannucci per i richiedenti verificare se l’ istruttoria della pratica ha avuto esito positivo o negativo. Non dimentichiamo che si tratta di famiglie che versano in una grave indigenza economica e che perciò’ hanno bisogno immediato di tale sostegno. “

” Per tale motivo – conclude Iannucci– mi rivolgo a quei Patronati o Caf che nei giorni scorsi si sono attivati per inoltrare le richieste del bonus spesa e che ora , pero’, sono chiusi per la Pandemia. Senza voler fare nessuna polemica è auspicabile che i preposti ai Patronati o Caf in questione si attivino al più’ presto per portare a buon fine un servizio lasciato a metà verificare se il comune abbia o meno erogato il buono richiesto dai loro assistiti.