Boom del gioco online: spesa degli italiani in aumento, con la Campania al secondo posto

Il gioco online in Italia vive un momento di grande espansione, segnato da un aumento costante della spesa destinata a gratta e vinci, slot e scommesse sportive. Secondo i dati riportati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), infatti, solo nel 2022 gli italiani hanno investito circa il 10% in più rispetto all’anno precedente in attività connesse con il gioco, ormai diventato una delle forme di intrattenimento online più popolari del nostro Paese.

I dati relativi alla spesa dei giocatori

Si stima che la spesa complessiva degli italiani per il gioco d’azzardo è stata di circa 20 miliardi di euro, 11,2 miliardi dei quali sono stati incassati dallo Stato sotto forma di tasse. Si tratta di una cifra record che evidenzia la grande popolarità di questo passatempo, la cui distribuzione regionale è piuttosto omogenea.

La Campania tra le regioni dove si gioca di più

Al primo posto della classifica delle regioni con la spesa più alta c’è la Lombardia, dove nel 2022 sono stati spesi circa 3,1 miliardi di euro, seguita dalla Campania, a quota 1,8 miliardi, il Lazio, con 1,6 miliardi, e poi ancora Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia, Puglia, Piemonte e Toscana, tutte con una spesa che si aggira intorno al miliardo.

Oltre che per l’entità della spesa pro capite, il cui valore è di circa 800 euro a persona contro una media nazionale di 650 euro, la Campania si distingue anche per la partecipazione attiva dei suoi abitanti alle varie forme di gioco online.

L’accessibilità, uno dei principali motivi del successo del gioco online

Tra le diverse ragioni che hanno favorito il boom del gioco online in Italia, c’è sicuramente la maggiore accessibilità rispetto alle case da gioco tradizionali popolari fino a qualche anno fa. Con la diffusione degli smartphone, accedere alle piattaforme di casino online è diventato semplicissimo. Inoltre, la possibilità di giocare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono con questa forma di intrattenimento, rendendola molto più attraente agli occhi di una vasta gamma di utenti.

Contesti di gioco sempre più realistici…

Alla maggiore accessibilità si unisce il progresso tecnologico, responsabile di tutta una serie di innovazioni che hanno contribuito a rendere l’esperienza di gioco sempre più realistica e coinvolgente, grazie al ricorso a tecnologie avanzate come la grafica 3D e la realtà virtuale.

… e piattaforme sempre più sicure

Anche la sicurezza delle piattaforme di gioco online è migliorata significativamente negli ultimi anni, mediante l’adozione di rigidi protocolli di sicurezza a tutela dei giocatori che hanno contribuito a creare un ambiente di gioco più protetto. Questo fa sì che gli utenti si fidino delle piattaforme, dal momento che sanno che le loro informazioni personali e finanziarie sono al sicuro.

La combinazione di tutti questi fattori è la principale responsabile del boom del gioco online, un mercato in costante evoluzione dove non sono da escludere ulteriori innovazioni e un coinvolgimento ancora maggiore da parte dei giocatori.