Boom di ascolti per la settimana sanremese di New Radio Network

Maddaloni – Un successo senza precedenti suggellato dal boom di ascolti quello che ha registrato la storica emittente del patron Vincenzo Di Nuzzo in occasione della settimana più musicale dell’anno. E come ogni anno la liturgia che si è ripetuta a Sanremo è stata seguita da New Radio Network con una programmazione straordinaria mattutina coordinata dal direttore Carlo Scalera, affiancato da Lucia Grimaldi e da Enzo Ciambriello, coadiuvati dai registi Morena Servidei, Vincenzo Pace e Antonio Sferragatta. Tanti gli ospiti che si sono alternati in studio e con collegamenti telefonici e video, anche da Sanremo, sia con l’inviato Mauro Giancale che con i partner di Indipendenttv.

Una settimana che è stata ricca di sorprese, citiamo tra le tante l’intervista al maestro Enzo Campagnoli, storica presenza al Festival, quest’anno a dirigere 2 artisti, Dargen D’Amico e Michele Bravi. E poi i pronostici, le curiosità, la rassegna stampa, i live con la cantante Marika Arciero e la musica, protagonista indiscussa soprattutto con i brani sanremesi.

E si continuerà a parlare di Sanremo, di musica ed di tanto altro con la programmazione di New Radio Network, che sarà possibile seguire in FM su 89.8 e in video streaming dal sito, da Facebook, Youtube e dall’APP dedicata.

Da domani infatti si riparte con Enzo Ciambriello, gradito ritorno in radio dopo anni con un suo programma che partirà lunedì 7 febbraio alle ore 10.00 dal titolo “Il lupo perde il pelo ma resta calvo”. Il mercoledì sera alle 19.30 Lucia Grimaldi prosegue con il suo #nonsolostorie, mentre il giovedì alla stessa ora torna Anna Schioppa con “Chiedimi come”. Il sabato ai microfoni ci sono gli uomini della squadra. Carlo Scalera con lo storico “Dietro l’angolo” e il cappellaio matto Gianmarco Viggiano con “Wonderland” alle ore 16.00.

I “Dolci ricordi” di Sergio Solimene sono il risveglio in musica del sabato e della domenica.

Un palinsesto ricco e variegato, per tenervi compagnia ovunque con musica, notizie, informazioni, curiosità e tanto altro, con la possibilità di interagire sempre telefonicamente o via chat. Perché New Radio Network è proprio come te!