Boom di guariti in Campania

Continua a scendere la percentuale di positivi in Campania. Nella giornata di oggi solo il 7% di persone risultate positive. I dati di oggi ci dicono che i positivi sono 1192 di cui 92 con qualche sintomo. Boom anche di guariti, ben 2013. Purtroppo si continuano a registrare anche i morti, circa 35.

Per quanto riguarda invece il lato ospedaliero, ad oggi in terapia intensiva ci sono 134 persone( -3 rispetto a ieri), mentre in reparto rispetto a ieri c’è stato un aumento. Ad oggi sono ricoverate 1804 persone.