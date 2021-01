Boom di iscrizioni al Liceo ” Federico Quercia ” di Marcianise

di PASQUALE DELLE CURTI

Il 25 gennaio si è chiusa la piattaforma ministeriale per le iscrizioni on line alla scuola secondaria di secondo grado. Tantissime le famiglie che hanno scelto per i propri figli il liceo “Federico Quercia” di Marcianise.

“Sono soddisfatto ma soprattutto orgoglioso per la positiva percezione del territorio del nostro lavoro, che si è concretizzata in un’ importante risultato in termini di iscrizioni.” – ha affermato il dirigente scolastico Diamante Marotta – “La crescente fiducia delle famiglie ripaga la passione e l’impegno dei docenti, che ringrazio profondamente, protagonisti di una didattica di qualità, inclusiva e, allo stesso tempo, attenta alla promozione delle eccellenze, fondata su una puntuale analisi dei bisogni formativi. Ma riconoscimenti importanti sono arrivati anche da certificatori esterni, come, ad esempio, la Fondazione Agnelli, che ha collocato i nostri licei tra i migliori, con il classico primo nella Provincia e tra i primi quattro nella Regione. Nonostante le difficoltà di comunicazione dovute alla pandemia, siamo riusciti a veicolare il nostro messaggio orientativo con due web open day, realizzati dai docenti della Commissione Orientamento. Anche a loro va il mio personale ringraziamento per l’egregio lavoro svolto”.

Ottima l’azione di divulgazione dell’offerta formativa posta in essere dai docenti della Commissione orientamento: Irene Cecere, Anna Costagliola, Nicolina Fuschetti, Concetta Marino, Maria Luce Porceddu, Lina Raucci, Giulia Rocco, Vincenzo Serafino, Venere Varletta.

Tutti gli indirizzi, scientifico, classico, scienze applicate e sportivo, hanno avuto un sostanziale incremento rispetto allo scorso anno. La bontà dell’azione pedagogica è testimoniata anche dal progressivo ampliamento del bacino di utenza della scuola: gli studenti provengono, oltre che da Marcianise e Capodrise, da Orta di Atella, Succivo, Sant’Arpino, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola, Caivano, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, Portico, dall’area caiatina. Ma il “Quercia” è frequentato da studenti che provengono da territori ancora più distanti, grazie anche alla capacità attrattiva dell’indirizzo sportivo, tra i pochissimi nella Regione, che è diventato un punto di riferimento per la formazione di studenti atleti di alto livello.

Una scuola che si prende cura di chi accoglie, non lasciando solo o indietro nessuno; una scuola aperta al mondo ed alle innovazioni, che non si appiattisce sulle mode del momento; una scuola che promuove lo studio dei Classici greci e latini e della Rivoluzione scientifica come chiavi interpretative di un presente difficile e complesso: ecco, in sintesi, perché vale la pena far parte della sua vita e della sua storia.