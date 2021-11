Borse di studio agli alunni della “De Gasperi” . il prestigioso riconoscimento grazie al concorso dell’ ANACOMI

Valle di Maddaloni. L’ ANACOMI, Associazione Nazionale di Commissariato Militare, nella mattinata odierna, nel corso della cerimonia organizzata dall’istituto di Valle di Maddaloni nel plesso di scuola Secondaria di i grado “DE Gasperi”, ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli del plesso “De Gasperi” di Valle di Maddaloni.

L’iniziativa dell’ ANACOMI di cui è presidente nazionale il Gen. Salvatore Farì, giunta alla sua III edizione, rientra in una serie di attività che vede protagonista l’Associazione erede delle tradizioni dei Corpi di Commissariato e di Amministrazione del nostro Esercito Italiano.

Presenti i soci Pierino Fulgeri, Alfonso Cella, Cesare Scannapieco ed i due presidenti onorari Atos Giorgio Lugni e Francesco Buzzo Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni e l’assessore alla cultura Raffaella Coscia.

Un concorso di grande pregio. Gli studenti della “DE Gasperi” sono stati scelti per partecipare a questo concorso e che consolida il rapporto in essere con l’ANACOMI, un sodalizio che nasce nel 2017, sancito anche dalla carica di presidente onorario che ricopre il sindaco Buzzo.

Commossa ed orgogliosa la preside Rosa Suppa, che nel suo intervento introduttivo ha evidenziato l’importanza dello studio della storia per la formazione di una coscienza critica sottolineando come gli alunni abbiano saputo cogliere in pieno lo spirito della giornata, realizzando componimenti originali ed attinenti. Nel suo intervento, il generale Farì ha spoilerato il tema del concorso per il prossimo anno. protagonista sarà l’art. 111 della Costituzione che gli alunni hanno dimostrato di conoscere benissimo. I ragazzi hanno allietato la mattinata esibendosi con le diamoniche accompagnati da chitarra e tastiera in 3 brani musicali, eccellentemente diretti dal professore di musica Massimo Razzano.

Tutti meritevoli i lavori presentati, ma la giuria ha dovuto operare una scelta, come da regolamento. I 5 alunni premiati sono stati: Valentino Granatello come primo classificato e a seguire Anna Pelle, Giovanni Buzzo, Alessandra Cerreto e Filomena Pascarella.

