Brigata Bersaglieri Garibaldi: “E’ stato immediatamente sospeso il militare arrestato per possesso di sostanze anabolizzanti”

CASERTA – In merito alla notizia pubblicata da alcuni organi di stampa, relativa all’adozione di misure cautelari nei confronti di un militare da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere per possesso illegale di sostanze anabolizzanti, l’Esercito Italiano, esprimendo profondo sdegno e condanna, ha immediatamente sospeso il graduato dal servizio e da ogni iter concorsuale a cui lo stesso aveva aderito.

Laddove le accuse fossero confermate, si tratta di un comportamento indegno e inaccettabile, ancor più aggravato per uomini e donne che indossano l’uniforme e rappresentano lo Stato.

Confermando totale condanna e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l’Istituzione e assicurando la massima collaborazione e trasparenza con gli organi inquirenti, l’Esercito esprime la totale intransigenza, tolleranza zero, nel contrastare tali inammissibili condotte.

L’immediata sospensione del militare sottolinea ancora una volta come la Forza Armata crede fortissimamente nei valori cardine dell’Esercito e che debbono essere alla base della vita di ogni militare, di ogni ordine e grado: tra cui il dovere, la fedeltà, la disciplina, l’onore, l’esempio e la lealtà, ma primo su tutti il rispetto del giuramento prestato al suo ingresso nella Forza Armata, la cui formula, pronunciata in modo solenne, contiene tutti i principi ed i valori dell’individuo che diventa Soldato, rappresentando il suo Paese e la sua Bandiera ed impegnando tutte le sue energie in difesa della Patria.