Brutto scontro tra auto: donna in stato interessante in ospedale

San Prisco. Ieri, 6 febbraio, intorno alle 12, in via Battisti si è verificato un brutto scontro tra due auto.

A bordo di una delle auto coinvolte c’era una donna del posto all’ultimo stadio di gravidanza che, nel violento urto, oltre al grosso spavento, è rimasta ferita ed ha cominciato a lamentare dolori all’addome.

Sul posto sono intervenuti i Sanitari del 118 che, dopo aver prestato il primo soccorso, hanno provveduto a trasportare la gestante all’Ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, al Pronto Soccorso ginecologico per tutti gli accertamenti del caso.