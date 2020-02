Bufera sui pasti della mensa scolastica a San Nicola la Strada. Il sindaco Marotta rassicura i genitori

SAN NICOLA LA STRADA – Da alcuni giorni monta la polemica sulla qualità dei cibi che la nuova ditta, che ha vinto il bando di gara presso il Comune di San Nicola la Strada, distribuisce nei plessi scolastici cittadini. Una feroce polemica che si è acuita ancora di più quando una quotidiano casertano online ha pubblicato numerose foto dei pasti serviti ai piccoli alunni delle scuole materne ed elementari seguito da un articolo piuttosto incisivo.



La situazione però era sotto la lente anche da parte della sezione locale del Movimento 5 Stelle che, a partire dal 22 gennaio 2020, era andato fuori le scuole per divulgare un questionario alle mamme per accertarsi del grado di gradimento della qualità dei pasti.



“Quest’oggi (ecco il primo post pubblicato dal M5S il 22.01.2020, ndr.) siamo stati nei pressi della scuola di Via Milano e della Nicholas Green di Viale Europa per eseguire delle interviste (facendo compilare un questionario) ai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio mensa. Lo scopo era quello di verificare, con un campione consistente di persone, il grado di soddisfazione sulla qualità del servizio di mensa scolastica per via di numerose segnalazioni che, da molte settimane, ci giungono. Un gran numero di genitori ci ha fornito, attraverso il questionario che abbiamo formulato, pareri sia propri sia in base a quanto riportato dai loro figli.



Oltre a essere presenti, nei prossimi giorni, davanti le scuole degli altri plessi dove si usufruisce del servizio mensa, pubblicheremo a breve un report dei dati raccolti e, nonostante crediamo il semplice fatto di raccogliere opinioni stia contribuendo a rendere noto e chiaro il problema, faremo pressione su chi di competenza affinché i nostri bambini possano usufruire di un servizio mensa adeguato”. Successivamente, in data 4 febbraio 2020, gli stessi pentastellati hanno reso noto l’esito dei questionari che non sono affatto lusinghieri: “MENSA SCOLASTICA: PESSIMO GRADO DI SODDISFAZIONE PER UN SERVIZIO CHE COSTA DI PIÙ – Abbiamo terminato il ciclo di interviste durato diversi giorni riguardo il grado di soddisfazione dei genitori sul servizio di mensa scolastica. Ne abbiamo eseguite 82, c’è stato un alto grado di partecipazione da parte dei genitori e, oltre ai dati delle risposte multiple, molti e vari sono stati i disservizi rilevati. Il questionario sottoposto e i risultati ottenuti sono visibili nel grafico qui sotto: per tutti gli indicatori emerge un allarmante grado medio di poca soddisfazione, a conferma di tutte le lamentele che ormai da settimane i genitori ci segnalano e che stanno addirittura aumentando in questi ultimissimi giorni. Protocolleremo un’interpellanza in cui chiediamo che l’amministrazione riferisca ufficialmente in consiglio comunale su questo tema, in una situazione che ormai si protrae da settimane e che è divenuta assurda, con i nostri bambini a farne le spese e, per di più, con un costo del servizio che, da quando è subentrata la nuova ditta, è notevolmente aumentato per le famiglie.



Di fronte a tanto malessere da parte dei genitori, è sceso in campo lo stesso Sindaco Marotta che, con un post sulla propria pagina Fb, ha rassicurato i genitori pur riscontrando che “…. Non sono rimasto soddisfatto, e muoverò tutti i pasi necessari per ottenere tutto quanto è giusto pretendere……” e “…..Contestualmente, gli uffici competenti, con la consulenza dei legali, stanno formalizzando segnalazioni e contestazioni, senza escludere ulteriori e definitivi atti…..”. Ecco, di seguito il testo del post del primo cittadino: “Dallo scorso 2 dicembre il servizio di mensa scolastica viene eseguito dalla nuova ditta che si è aggiudicata la relativa gara di appalto. Che ci potessero essere degli inconvenienti iniziali era anche sopportabile, in una fase di rodaggio. Ma con il trascorrere dei giorni i disservizi si sono moltiplicati e la vicenda, monitorata quotidianamente dall’Assessore al ramo, dai Dirigenti Scolastici e dai Docenti, sta assumendo dimensioni che impongono un immediato cambio di passo.



Stamane (martedì 4 febbraio 2020, ndr.), accompagnato dalla Polizia Municipale, mi sono personalmente recato al centro di cottura per constatare con i miei occhi da dove partono i pasti per i nostri studenti: non sono rimasto soddisfatto, e muoverò tutti i passi necessari per ottenere tutto quanto è giusto pretendere da chi deve garantire una prestazione in linea con i parametri che la legge impone.



Contestualmente, gli uffici competenti, con la consulenza dei legali, stanno formalizzando segnalazioni e contestazioni, senza escludere ulteriori e definitivi atti. C’è in gioco un servizio di primaria importanza e non indietreggeremo di un millimetro”.