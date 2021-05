Buon compleanno Rosanna. La dedica di Sebastiano

Maddaloni. “La professoressa Rosanna De Lucia è per me una persona speciale. la conosco fin dai tempi della scuola elementare ed è stata la mia docente negli anni del liceo. Mi sono diplomato al liceo artistico “Don Gnocchi” indirizzo arti figurative e lei mi ha seguito negli studi anno dopo anno. Con lei ho tanti ricordi bellissimi dei tempi del liceo, soprattutto legati agli eventi di moda organizzati da lei. Oltre al diploma ovviamente, una tappa importante per ognuno di noi: per me lo è ancor di più perchè lei mi ha accompagnato nel mio percorso di studi fino alla conclusione. E quest’anno un altro momento speciale della mia vita ci legherà ancor di più: infatti tra poche settimane sarà lei a farmi da madrina per la mia cresima. Non ci sono parole che rendano nel modo giusto l’affetto che mi lega a lei e la stima profonda che nutro nei suoi confronti. E nel giorno del suo compleanno il mio regalo per lei sono questi auguri, ad una donna che con il suo sorriso ha sempre saputo rassicurarmi, e per la quale gli anni non passano, perché la sua bellezza è nell’animo. Tanti auguri prof.!”

Questo il toccante e commovente messaggio di auguri che Sebastiano ha voluto dedicare alla sua insegnante che è stata ed è anche un punto di riferimento nella vita. Un esempio di affetto sincero e della scuola quella bella davvero, che opera con passione e raccoglie frutti non solo nella didattica ma nel progetto di vita dei cittadini di domani.

I nostri complimenti e gli auguri della redazione alla prof.ssa Rosanna De Lucia.