Buon viaggio Prof.ssa Maria Valente

Caserta. Un grave lutto ha colpito la Fam.glia Valente – Barbieri.
All’età di 86 anni è venuta a mancare la Prof.ssa Maria.
A darne il triste annuncio i figli Francesca con Biagio, Alessandro con Emilia e Roberta con Massimiliano, oltre gli amatissimi nipoti e parenti tutti.
Il gruppo politico, PSL Caserta, capeggiato dall’Avv. Romolo Vignola si stringe intorno al dolore che ha colpito l’amico Alessandro.
La redazione intera di BelvedereNews, edita da Antonio De Falco, porge le più sentite condoglianze all’intera famiglia.
La funzione religiosa sarà celebrata presso il Santuario Sacro Cuore di Maria – Salesiani, alle ore 11.00 di domani, sabato 11 Luglio 2026.