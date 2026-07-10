Sieco: sembra intravedersi uno spiraglio di luce per i lavoratori rimasti esclusi

Caserta. Dopo mesi di proteste, incontri istituzionali e richieste di chiarimento, per i lavoratori della Sieco, rimasti esclusi dalle recenti assunzioni, potrebbe finalmente aprirsi una nuova prospettiva.

Come noto, nei mesi scorsi, una parte dei dipendenti, in scadenza di contratto, ha ottenuto una nuova assunzione a tempo indeterminato.

L’ operazione, portata avanti dalla Dott.ssa Scolamiero insieme ai responsabili aziendali, da una parte, è risultata essere positiva (per i lavoratori assunti), dall’altra, ha creato malumore (per quelli rimasti fuori) al punto che in questi giorni la Casa Comunale è ritornata ad essere scenario di manifestazioni e proteste.

Da qualche ora però, sembra aprirsi un nuovo scenario, si starebbe lavorando infatti a una nuova fase che potrebbe consentire l’inserimento di ulteriori unità.

Ad aprire questa nuova possibilità, è stata, ancora una volta, la dott.ssa Scolamiero che avrebbe incontrato l’Architetto Raffaele De Rosa per valutare la possibilità di ampliare il numero dei lavoratori da inserire a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze organizzative e con i requisiti richiesti.

Per chi, invece, al momento non avrebbe i requisiti, resterebbe assunto come stagionale.

Tale prospettiva, inoltre, guarderebbe anche al medio – lungo periodo.

Con il progressivo pensionamento di alcuni dipendenti e con la copertura di posti che risultano tuttora vacanti nell’organizzazione aziendale, potrebbero aprirsi nuove opportunità occupazionali per altri lavoratori che, da tempo, attendono una risposta.

Si tratterebbe di un percorso graduale, che richiederà ancora confronti e verifiche tecniche, ma che rappresenta comunque un segnale incoraggiante per chi, dopo aver visto una prima parte dei colleghi ottenere la stabilizzazione, continua a sperare in una soluzione positiva.

Le prossime settimane saranno quindi decisive.

Dall’esito dei prossimi, eventuali, incontri tra la struttura commissariale e i vertici tecnici potrebbero arrivare indicazioni importanti sul futuro dei lavoratori ancora esclusi e sulle modalità con cui il Comune e la Sieco intendono procedere per completare il percorso avviato nei mesi scorsi.

Per chi ha portato avanti questa battaglia con determinazione, il momento resta improntato alla prudenza.

Nessuna decisione definitiva è stata ancora formalizzata, ma, dopo mesi di incertezza, quello che fino a poco tempo fa sembrava un traguardo irraggiungibile oggi appare, almeno, una possibilità concreta.