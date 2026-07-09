VINCENZO COMUNALE. Parte nel 2027 il nuovo tour

Prevendite aperte dal 9 luglio su Ticketone anche per i teatri di Bologna, Firenze, Modena e da settembre Misano Adriatico

Quando il foglio bianco diventa palco: stand up, improvvisazione, attualità e la voce di una generazione

Vincenzo Comunale, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana, inserito dalla rivista Forbes nella lista dei 100 italiani under 30 più influenti, torna in scena a Napoli, Roma, Milano e Torino, con il suo nuovo spettacolo “Prima Pagina: Edizione Straordinaria”, mentre a Firenze, Bologna, Misano Adriatico e Modena con lo spettacolo “Prima pagina”. Le prevendite sono attive al seguente link linktr.ee/vincenzocomunale

La tournée 2027 di Comunale è una produzione Best Live in collaborazione con Full Heads Comedy.

Volto di programmi come Zelig, Le Iene, Zelig On, oppure ospite ad Amici di Maria de Filippi e Radio2 Social Club, Comunale è vincitore di numerosi riconoscimenti (tra cui il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”).

In occasione di questi spettacoli affronta le “pagine bianche” della vita: gli inizi, le svolte, i momenti sospesi che precedono ogni cambiamento, e lo fa con l’ironia, la freschezza e la profondità che contraddistinguono il lavoro dell’autore e interprete.

Il linguaggio di Comunale ribalta la realtà mettendo in luce contraddizioni e punti di vista alternativi, dando voce a una generazione che si colloca tra millennials e generazione Z dissacrando l’attualità. Napoli, la sua città, è attraversata da uno sguardo critico e affettuoso: gli stereotipi vengono smontati con leggerezza ma senza retorica. Nei suoi testi pone l’accento sull’ epoca in cui viviamo dove molti hanno la “voglia e smania di apparire” o di finire in prima pagina.

Lo spettacolo è costruito come un flusso vivo e imprevedibile: il pubblico non è semplice spettatore ma parte attiva della narrazione. Le risposte del pubblico diventano motore drammaturgico grazie ai frequenti momenti di improvvisazione, mentre le prime pagine dei giornali si integrano di volta in volta nella rappresentazione. Il risultato è ogni sera uno spettacolo unico, diverso dalla replica precedente.

“Prima Pagina” indaga la metafora del foglio bianco: dalla prima pagina della nostra vita — il giorno della nascita — a quella di un nuovo amore, passando per il primo appuntamento.

Comunale propone anche una riflessione metanarrativa sulla scrittura stessa dello spettacolo, parlando di uscire dalla comfort zone, delle paure, dei sogni e delle possibilità che un inizio può racchiudere.

Di seguito il calendario del tour:

7/8/9 e 10 gennaio 2027

Teatro Acacia – Napoli (in scena con Prima pagina: edizione straordinaria)

16 gennaio 2027

Teatro Michelangelo – Modena (in scena con Prima Pagina)

31 gennaio 2027

Teatro Manzoni – Milano (in scena con Prima pagina: edizione straordinaria)

6 febbraio 2027

Teatro Astra – Misano Adriatico (Prima Pagina) N.B. Prevendite attive a settembre

9 marzo 2027

Teatro Gioiello – Torino (in scena con Prima pagina: edizione straordinaria)

10 marzo 2027

Teatro Dehon – Bologna (in scena con Prima Pagina)

13 aprile 2027

Teatro Puccini – Firenze (in scena con Prima Pagina)

29 aprile 2027

Teatro Ambra Jovinelli – Roma (in scena con Prima pagina: edizione straordinaria)

MINI BIO

Vincenzo Comunale, Napoletano classe ’96, è un comico ed autore tra i più interessanti della stand up comedy italiana. Nel 2025 viene inserito dalla rivista Forbes nella lista dei 100 italiani under 30 più influenti. Ha vinto diversi premi nazionali, come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”, ed ha partecipato a programmi televisivi come “Battute?” (Rai 2), “Le Iene” (Italia 1), vari format su Comedy Central, “Mad in Italy” e “Audiscion” (iRai 2), ma soprattutto dal 2016 è nel cast di “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrata in prima serata su Canale 5 ed anche nel recente “ZeligOn”, condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, in in onda su Italia 1. Nel 2026 inoltre è stato ospite ad Amici di Maria de Filippi, Radio2 Social Club e più volte a Le Iene. Comunale è autore ed interprete di vari one man show con i quali ha calcato i palchi delle principali città italiane ma anche estere (Londra, Parigi, Lisbona, Amsterdam, Bruxelles e in Svizzera). Nel 2023 si esibisce con uno speciale “Vincenzo Comunale show” a Piazza del Plebiscito (Napoli) davanti a 6.000 persone. Molto attivo sui social, Comunale diventa virale con video di sue esibizioni dal vivo ma anche con contenuti creati ad hoc che raggiungono milioni di views. È ideatore e conduttore del format “Inoltrato Molte Volte” (prodotto dal Teatro San Carlo), un late show che parla di social, nel quale intervista ospiti sottoponendoli a rubriche e sketch, ma anche momenti di improvvisazione. Il tour 2025 si è aperto con un doppio sold out a Palapartenope – “Casa della musica” di Napoli, con lo spettacolo “A ruota libera show” in cui un’enorme ruota, girando, decide la scaletta dello spettacolo e l’ingresso di ospiti e momenti di improvvisazione.

A inizio gennaio 2026, in occasione del tour “Prima pagina”, ha esordito con cinque sold out al Teatro Acacia di Napoli per proseguire con successo a Milano, Torino, Roma, Vevey, Bruxelles e Barcellona.