Buone feste dagli alunni della 1^ F del Convitto di Maddaloni

In epoca covi d’tutto viene stravolto e tutto si è modificato.anche il tradizionale appuntamento di tutte le scuole di ogni ordine grado per i saluti gli auguri prima delle vacanze natalizie è stato modificato e si è adattato alle misure antico Vid.per cui l’unico modo per abbracciarsi da lontano rimangono l’uso dei social e di tutti i mezzi disponibili per raggiungere a distanza dimostrare il loro affetto. Gli alunni della 1^ F della scuola secondaria di primo grado del convitto nazionale giordano Bruno ci hanno chiesto Di fare da tramite e per porgere i loro più affettuosi auguri di buon Natale e di un 2021 più sereno di quello appena trascorso al rettore del convitto Dottor Rocco Gervasio ai loro docenti , a tutti gli amici e alle famiglie. E noi ci uniamo a questi auguri non abbraccio virtuale sperando di iniziare un anno diverso, migliore, e che ci permetta piano piano di ritornare a riabbracciarci dal vivo.