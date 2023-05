Busto Arsizio – Caiazzo: l’eccellenza casertana di Franco Pepe incontra i bambini del varesotto

BUSTO ARSIZIO (Varese) – CAIAZZO (Caserta)- La Scuola Tommaseo ospita il famoso pizzaiolo Franco Pepe, ispiratore e protagonista anche del libro di Geronimo Stilton “Il Campione della pizza”.

Le classi terze della Scuola Primaria, dopo aver svolto un laboratorio di staffetta “letteraria” in classe con il libro “Il Campione della pizza”, ieri martedì 23 maggio 2023 alle ore 9.30 hanno incontrato il famoso “Ciccio Pepe” alias “Franco Pepe” che nella sua pizzeria “Pepe in grani” in Caiazzo (comune dell’alto casertano) crea pizze con prodotti di qualità e tanta creatività tanto da permettergli di vincere premi in tutto il mondo e partecipazione a una serie tv su Netflix.

L’evento, in meet, ha visto collegate le tre classi primarie con i maestri, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristina Parisini, e Franco Pepe (affiancato dall’assistente Raffaele Fusco) dal laboratorio privato della sua pizzeria Caserta. Franco ha parlato della sua vita e anche della sua esperienza di docente e sportivo confidando che ancora oggi con la bici a volte raggiunge i suoi fornitori di prodotti di qualità dell’alto casertano.

Domande e curiosità hanno animato una lunga chiacchierata e un invito all’uso di prodotti di qualità. Doppio impegno per i partecipanti, i bambini se in vacanza in Campania dirotteranno su Caiazzo/Caserta per andare a trovarlo di persona e gustare la sua deliziosa pizza e il pizzaiolo Pepe impegnato nella creazione di una nuova pizza dedicherà alla stessa il nome della Scuola “Tommaseo” in omaggio dell’incontro.

Ha coordinato l’evento il Maestro Michele Schioppa (cronistoricomaddalonese) già autore della prima biografia di Franco Pepe edita nella collana editoriale “Chi è?”.