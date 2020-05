Caccia al ladro sulla Variante Caserta-Maddaloni : inseguimento e spari. Traffico in tilt

Quello di oggi 28 maggio 2020 e’ stato un pomeriggio di suspense sulla Variante che collega Caserta a Maddaloni dove gli automobilisti attoniti hanno assistito ad un vero e proprio inseguimento da parte degli uomini della Questura di Caserta.

Ma procediamo con ordine.

L’inseguimento ha avuto inizio alla fine della strada statale nell’ambito di appartenenza del territorio comunale di Maddaloni. I poliziotti , che stavano inseguendo gli autori di un furto, hanno bloccato un ‘automobile con a bordo due uomini.

Ma non e’ tutto.

I due si sono dati prontamente alla fuga .

E mentre uno e’ stato catturato dai poliziotti e portato in Questura, l’altro , fuggito nelle campagne, e’ riuscito a fare perdere le sue tracce.

Questa la ricostruzione dei fatti: i due giovani avevano tentato di rubare un ‘automobile in pieno centro. Gli agenti per intimorirli hanno persino sparato in aria. Uno dei due , nella fuga, e’ caduto in un fossato e poi e’ stato acciuffato.

Durante l’operazione, il traffico veicolare e’ andato in tilt per poi riprendere lentamente il suo regolare flusso.

