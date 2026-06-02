PD Caserta, Russo: «Buon lavoro a Lombardi e alla nuova segreteria»

«Buon lavoro al segretario Stefano Lombardi e a tutta la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Caserta per le grandi sfide che abbiamo davanti a noi e che sono convinta riusciremo a vincere. Il segretario Lombardi ha saputo realizzare una scelta di grande inclusività, valorizzando sia le diverse realtà territoriali della provincia che le varie sensibilità politiche presenti nel partito. Questa attenzione ha permesso di costruire un organismo rappresentativo, nel quale trovano spazio competenze, esperienze e territori differenti. Un’impostazione che getta solide basi per un Partito Democratico coeso, forte e profondamente radicato sul territorio, capace di rappresentare con autorevolezza le istanze dei cittadini e di essere protagonista della vita politica provinciale. E’ anche per questo motivo che ho scelto di non accettare l’invito ad entrare in segreteria perché mi sento ampiamente rappresentata dalle donne e dagli uomini che ne fanno parte. Il filo diretto con il nostro deputato Stefano Graziano sempre disponibile e pronto a sostenere le mie battaglie per il territorio, il legame forte con il consigliere regionale Marco Villano e la piena fiducia nel gruppo dirigente mi fanno guardare con fiducia al futuro. Come consigliera comunale di Vitulazio e come ex candidata alle elezioni regionali, sono certa che la nuova segreteria saprà interpretare al meglio questa fase con spirito unitario e con l’obiettivo di rafforzare il PD in tutta la provincia». A dichiararlo è Melania Russo, consigliera comunale di Vitulazio ed ex candidata alle Elezioni Regionali della Campania con il PD.