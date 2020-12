Caserta. In via San Carlo- primo tratto- sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i tetti di alcune abitazioni .

Secondo le prime notizie gli uomini del 115 sarebbero stati allertati da alcuni passanti i quali mentre passeggiavano hanno notato la caduta di calcinacci. Non risultano danni materiali a persone e cose.