Caivano (NA): Carabinieri arrestano pusher 22enne

CAIVANO (NA) – I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti Francesco Fusco, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri sono entrati all’interno del “Parco Verde” e il giovane – alla loro vista – è rientrato velocemente nell’androne di un palazzo.

i militari, approfittando di una porta lasciata aperta, hanno raggiunto il pusher nelle scale e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 27 dosi di marijuana per un peso complessivo di 160 grammi e di 20 euro provento dello spaccio. Fusco aveva nel suo marsupio anche la maniglia di una porta. dopo vari tentativi, i carabinieri hanno trovato, in una palazzina, un vano di un ascensore privo della maniglia che era in possesso del 22enne. Al suo interno altre 119 dosi di marijuana per un peso complessivo di 600 grammi.

L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.