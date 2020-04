Caivano: Polizia arresta spacciatrice 44enne al Parco Verde

CAIVANO – Sabato pomeriggio, 11 aprile 2020, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’esterno di uno stabile del Parco Verde di Caivano hanno notato una donna che, dopo aver prelevato qualcosa da una busta che aveva in mano, l’ha consegnata ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti l’hanno bloccata trovandola in possesso della somma di 340 euro e di 25 involucri di eroina per un peso di circa 6 grammi e di altri 15 involucri di cocaina per un peso di circa 3 grammi.

Teresa Capasso, 44enne con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionata per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo del 2020.