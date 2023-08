CAIVANO : STRANIERI TENTANO DI DERUBARE UN SUPER MARKET

É accaduto adesso , a Caivano , nell’iper-market Pellicano , due uomini armati di coltello di origine straniera hanno iniziato a minacciare i dipendenti del supermarket , sostenendo di volere birra e alcolici gratis , la vicenda ricostruita dalle testimonianze piene di timore da parte dei dipendenti, spiega che al loro arrivo sembravano apparentemente normali e non armati , hanno iniziato a prendere birre e altri alcolici , poi di nascosto dalla telecamera hanno praticamente mostrato il coltello che nascondevano , minacciando di voler uscire e non pagare , i dipendenti per evitare intralci o tragedie , hanno accettato e hanno chiamato Clemente De Crescenzo , presidente dell’associazione Calatia Rosa ,associazione contro la violenza di genere , che li ha tenuti a telefono rassicurandoli fino al suo netto arrivo .

Sembrava quasi finita , ma i due uomini continuavano ad uscire e rientrare spaventando la clientela e il personale , all’arrivo del presidente che ha cercato di allontanarli , hanno reagito ma poi si sono arresi scappando via.