Calcio. Il Macerata 2018 si rifa’ il look ed e’ pronto per ripartire

Presso un locale di San Nicola la Strada si è riunita la nuova formazione del Macerata 2018, che gioca in Terza Categoria Girone B della provincia di Caserta, per l’augurio di un buon 2024,

l’appuntamento, voluto e organizzato dal presidente Gaetano Di Gennaro accompagnato per l’occasione dalla sapiente guida dei tecnici Fiore Marro e Antonio De Falco, che sono stati di recente inseriti nei quadri societari, oltre al tradizionale augurio si è finalmente messo a punto, la situazione del Club, che ha carpito nuova linfa, attraverso l’inserimento di nuovi calciatori all’interno del team, situazione basilare quest’ultima per evitare lo stato di depressione cui vige il gruppo, ultimo in classifica con zero vittoria finora all’attivo.

Il presidente Di Gennaro si è rammarico per avere iniziato tardi l’organizzazione della squadra, ma sembra sempre più convinto della scelta fatta, con l’auspicio di poter vedere d’ora in avanti, qualche buon risultato per i sacrifici economici cui la società va affrontando.