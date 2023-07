SERIE A TIM – Il Calcio mercato per i calciofili pallonari, i molti supporters che anche sotto l’ ombrellone non disdegnano una lettura anche alla vecchia maniera con tanto di quotidiano cartaceo (gazzetta o corriere dello sport magari) sotto la calura africana per chi… fortuna sua ha la fortuna di stare in vacanza, le tanto agognate e meritate ferie. Facciamo un punto della situazione delle maggiori squadre italiane che vedono molti giocatori ancora in vacanza in posti da sogno (Ibiza su tutti).

INTER : L’ Inter attivissima sul fronte calcio mercato acquistato il figlio dell’ex Juventus e Parma Lilian Thuram, Marcos Thuram si accasa in neroazzurro. All’ ombra della madonnina sponda nero-azzurra l’attaccante francese in orbita nazionale con i Bleus . Arrivato da pochi giorni a Milano e all’Inter, Marcus Thuram inizia a ricevere i primi regali a tinte nerazzurre per festeggiare il fresco trasferimento. L’ultimo di questi è una torta al 100% interista con la scritta ‘Complimeti Thuram’ creata dalla celebre Chef Aicardi, postata dall’attaccante francese nelle sue storie su Instagram.

L’attaccante francese, strappato al Milan, arriva a parametro zero dopo la fine della sua avventura col Borussia Moenchengladbach. Inseguito per un anno, Marcus Thuram è finalmente un giocatore dell’Inter. L’attaccante francese, classe 1997, arriva a parametro zero dopo la naturale scadenza del suo contratto col Borussia Moenchengladbach. Figlio dell’ex difensore Lilian, Thuram arriva all’Inter a 26 anni nel pieno della maturità calcistica. I nerazzurri lo hanno strappato al Milan, che per settimane ha corteggiato il francese prima di subire il sorpasso dei cugini.

QUANTO GUADAGNA THURAM

Marcus Thuram ha firmato con l’Inter fino al 30 giugno 2028, guadagnerà circa 6,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

IL RUOLO DI THURAM

Thuram è un attaccante più simile a Dzeko che a Lukaku. Marcus THURAM, non gioca solo come attaccante centrale: di tanto in tanto, in caso di necessità, ha ricoperto anche il ruolo di esterno sinistro: non la sua posizione preferita, ma una che sa coprire bene, qualora servisse.

NAPOLI – La squadra dei neo campioni di Italia, dopo gli infiniti e / o interminabili festeggiamenti ha salutato con grande commozione il mister dello Scudetto Luciano Spalletti che si è preso un anno sabbatico lontano dalla pressione e dal tifo sfegatato di una città quella di Napoli che sa amare come nessun’altra città forse ma che in quanto a pressione non è seconda a nessuno. Dal baratro all’ Olimpo del trionfo nel giro di poche partite. Luciano Spalletti è stato rimpiazzato dal ‘sergente’ Rudy Garcia ex Roma che aveva avuto la sua ultima esperienza, in panchina in Arabia Saudita, con un certo Cristiano Ronaldo, in un campionato un po’ anonimo ma che offre stipendi faraonici con i petrodollari sauditi che fanno gola a parecchi calciatori che per terminare la carriera si accasano nel deserto saudita tra gli sceicchi (su tutti anche Karim Benzema ex R. Madrid). Sempre sponda Vesuvio il DS Giuntoli si è accasato alla Juventus, il fautore lo scopritore di talenti a costo zero o in saldo come Kim , Khavraskelia, Osimhen. Sempre fronte Napoli il coreano Kim colonna portante della difesa tricolore partenopea si è accasato al Bayer Monaco.

LE VISITE MEDICHE di KIM– Il Bayern, dunque, pagherà la clausola rescissoria di Kim e nelle casse del Napoli andranno quasi 60 milioni di euro. Tutto definito, mercoledì il difensore sudcoreano, dopo aver svolto in queste settimane il servizio militare in patria, sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Bayern Monaco per i prossimi cinque anni con uno stipendio da 7 milioni a stagione più bonus si parla di milioni di euro come fossero noccioline. Infine per chiudere il discorso Napoli, Il capocannoniere del Campionato Osimhen ha giurato amore al Napoli confermando la sua volontà di rimanere all’ ombra del vesuvio.

MILAN: Il Milan ha presentato l’offerta al Villarreal per Chukwueze, rinforzo scelto per l’attacco di Pioli. L’accordo col giocatore c’è già. A riportare la notizia è Sky Sport.