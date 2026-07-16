I Nomadi, Michele Zarrillo e Raiz tra i grandi protagonisti della Festa dell’Antica Pizza Cilentana

Dal 6 all’11 agosto 2026, il borgo di Giungano (SA) ospita la 20ª Festa dell’Antica Pizza Cilentana, uno degli appuntamenti estivi più attesi del Cilento. Un traguardo importante per una manifestazione che, in vent’anni, è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione della pizza cilentana, delle tradizioni locali e dell’identità del territorio.

Per sei giorni sarà possibile degustare l’autentica pizza cilentana, preparata secondo la tradizione con ingredienti del territorio, insieme a tante specialità gastronomiche locali. Il tema dell’edizione 2026 è la contaminazione tra le diverse culture della pizza, con la partecipazione di pizzaioli provenienti dalla Campania e da altre regioni d’Italia, che proporranno le proprie interpretazioni in un forno dedicato. Previsto anche un menù gluten free, per offrire un’esperienza inclusiva a tutti i visitatori. La direzione artistica del festival è affidata a Michele Pecora, cantautore e autore di successo della musica italiana. Con la sua esperienza e sensibilità artistica, firma un programma che unisce grandi nomi della musica, valorizzazione del territorio e tradizioni popolari, contribuendo a rendere speciale il ventennale della manifestazione.

Ad accompagnare il percorso gastronomico ci sarà un ricco programma musicale con Fiorenza Calogero (6 agosto), Consuelo Alfieri (7 agosto), Raiz (8 agosto), Luca Rossi (9 agosto), I Nomadi (10 agosto) e Michele Zarrillo (11 agosto), oltre a spettacoli e intrattenimento ogni sera.

Tra le novità del ventennale figurano il Premio Giungano, dedicato a chi si è distinto nella promozione del Cilento, la presentazione del libro di Luciano Pignataro e il Cumpari Podcast, con racconti, ricette e testimonianze delle massaie del borgo.

L’evento, patrocinato da Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, Comune di Giungano e Museo Vivente della Dieta Mediterranea, rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il fascino del Cilento tra musica, sapori autentici, tradizioni popolari e un’atmosfera di festa che ogni anno richiama migliaia di visitatori.