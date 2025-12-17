Camion a fuoco sull’autogrill

Verso le ore 18:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1, direzione nord, presso l’area di servizio di Teano, per un incendio che ha interessato il rimorchio di un autoarticolato adibito al trasporto di materiale plastico.

Sul posto sono prontamente intervenute la squadra del distaccamento di Teano, un’autobotte dalla sede centrale del Comando, un’ulteriore autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa ed un’autoscala dalla sede centrale del Comando.

Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, hanno consentito di circoscrivere l’incendio evitando il coinvolgimento del mezzo trattore e di altre strutture dell’area di servizio. Non si segnalano persone ferite.