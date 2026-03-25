Campania, allerta meteo per venti forti e mare agitato: avviso della Protezione Civile

NAPOLI – Venti forti e mare agitato in arrivo su tutta la Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 23:59 di domani, 26 marzo, su tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni, sono attese raffiche di vento anche intense, con possibili ripercussioni sulla stabilità di strutture temporanee, cartellonistica e alberature. Il mare si presenterà molto mosso o agitato, soprattutto lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare tutte le misure previste dai piani comunali, sia strutturali che organizzative, per prevenire e mitigare eventuali danni. In particolare, viene raccomandato il monitoraggio del verde pubblico e la verifica della sicurezza di impalcature, gazebo, coperture e altre strutture esposte al vento. Si invita inoltre la popolazione alla massima prudenza, evitando soste in prossimità di alberi, pali o strutture instabili e prestando attenzione nelle aree costiere. Non sono invece previste criticità legate alle piogge: per il rischio idrogeologico, l’allerta resta di livello verde.