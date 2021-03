Campania, Covid-19/ In terapia intensiva anche giovanissimi

Campania/In terapia intensiva anche dei giovanissimi rispettivamente di 16 e 18 anni con contestuale ricovero in rianimazione.

A preoccupare dunque non solo le fasce deboli degli anziani ed ultra 80enni ,che dovrebbero essere vaccinate per prime, ma anche i giovanissimi.

Sulla si è espresso il governatore Vincenzo De Luca, esortando alla prudenza con distanziamenti mascherine e quant’altro, dichiarando altresì “Vi prego di capire che parliamo di situazioni molto delicate. Faremo di tutto per riaprire prima possibile ma dovere di garantire la vita per docenti e alunni che portano contagio in famiglia”. Nella consueta diretta social inoltre il governatore campano ha aggiunto poi che “Oggi riprende la vaccinazione con l’ AstraZeneca. Noi dobbiamo completare la vaccinazione per una parte degli ultra 80enni che non è stata in condizione di andare nei centri di vaccinazione. Abbiamo un capitolo di emergenza a cui dobbiamo rispondere, insieme coi pazienti fragili. Con l’aiuto dei medici di medicina generale, su pazienti fragili due categorie: la prima, malattie respiratore, cardio respiratore, neurologiche, malattie epatiche, malati oncologici, sindrome di Down, obesità grave, trapiantati, Aids; per questi contiamo su aiuto medici di famiglia a cui chiediamo una forte mano. Abbiamo disabili gravi, che rientrano nella legge 104: questa seconda categoria graverà sulle strutture pubbliche ma la prima e la seconda categoria daranno vita nel suo insieme alla categoria appunto dei cosiddetti pazienti fragili. Oggi dobbiamo avere una corsia preferenziale per questi pazienti molto deboli e cagionevoli di salute. In ogni Asl dobbiamo avere un primo capitolo separato, poi abbiamo da completare il resto delle vaccinazioni”.

Una considerazione però sorge spontanea dato che i vaccini arrivano a scaglioni come si farà ad accelerare o a vaccinare tutti insieme??? Di certo la situazione è preoccupante si spera di uscirne quanto prima definitivamente.