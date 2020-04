Campania solidale: donate uova ai bambini meno fortunati di Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Continuano le attività solidali in Campania, per alleggerire le giornate delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Con questo obiettivo la Caritas di Castel Volturno ha raccolto, con il contributo dei volontari, le uova di cioccolato da destinare ai bambini meno fortunati.

“Un modo per donare una Pasqua gioiosa a tutti i bimbi” – ha dichiarato Orlando DE CRISTOFARO di Aversa Attiva – “perché nei sorrisi dei più piccoli risiede il vero spirito della resurrezione cristiana. Vorrei ringraziare Don Antonio Palazzo della Chiesa di S. Maria del Mare, per avermi coinvolto in questa iniziativa e per il lavoro che la Caritas svolge ininterrottamente, alleviando le sofferenze di grandi e bambini”.