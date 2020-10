Campi estivi. Campolattano è furioso: i soldi ci sono in cassa, le attività non possono essere mortificate dalla burocrazia. Vanno pagate subito.

COMUNICATO STAMPA

«I soldi ci sono e vanno assegnato: non è possibile che la burocrazia possa mettere in difficoltà tante attività che hanno svolto un servizio utilissimo per i nostri bimbi e che oggi sono costrette ad elemosinare quello che è un loro diritto. La cosa assume un carattere tragicomico se si pensa che ci sono attività per le quali i soldi del ristoro non ci sono con professionisti in serissime difficoltà, qui ci sono, ma, non vengono attribuite… ». E’ durissimo il consigliere comunale di Italia Viva a Maddaloni Angelo Campolattano sulla questione campi estivi. «Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 119mila euro per i campi estivo che ora va distribuito tra i vari asili e i vari centri della città che hanno svolto questo servizio – ha spiegato il consigliere d’opposizione – una misura introdotta per sostenere le attività dopo il difficile periodo del lockdown e per restituire un momento di socialità ai bambini costretti in casa per via di questo tremendo virus non può diventare l’ennesimo calvario per i nostri operatori. La dottoressa Varra si attivi sull’ufficio politiche sociali per sanare questa anomalia e per fare in modo che chi ne ha diritto, riceva la somma. La disponibilità economica per erogare queste somme c’è, dal momento che i soldi sono stati già incamerati dal Comune. Ora si velocizzino le procedure burocratiche. Nelle prossime ore, se non ci dovessero essere risposte concrete in tal senso, presenterò un’interrogazione per fare luce sulla vicenda».