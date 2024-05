Campionati studenteschi di Atletica Leggera: domina il Liceo Quercia di Marcianise

Marcianise . Grande successo sportivo per il Liceo ” Federico Quercia” guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta.

Il Liceo di via Gemma ha letteralmente sbaragliato le altre scuole partecipanti ai Campionati Studenteschi di Atletica Leggera qualificandosi per la finale nazionale che si terra’ a Pescara il 24 -25-26 Maggio 2024.

Artefici della vittoria gli allievi di Diamante Marotta che hanno vinto a Santa Maria C.V. la fase provinciale di CROSS e ad Agropoli la fase regionale di PISTA OUTDOOR, maschile e femminile. Ma non e’ tutto.

I ” Quercini“, sempre con la PISTA OTUDOOR, sono saliti sul podio a San Marcellino, per la fase provinciale, e a Napoli ,per la fase regionale.

E proprio a Napoli , al Parco Virgiliano di pista outdoor, gli allievi Giuseppe Cecere classe 3N Indirizzo Sportivo ed Eliana Salvatore Piccirillo classe 3 C Liceo Scientifico si sono aggiudicati la vittoria per i 1000mt e, quindi, il titolo per partecipare alla finale nazionale di Pescara.

“ Questo successo – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Diamante Marotta– e’ per noi tutti fonte di una immensa felicita’ e per i nostri giovani atleti rappresenta un motivo di autentico orgoglio. Ringraziamo tutto il corpo docente che ha sostenuto i nostri giovani campioni,L’organizzazione e la partecipazione a una competizione, la definizione di ruoli e strategie di gioco, la definizione delle regole e dei tempi sono vere e proprie competenze intellettive, il cui valore è valido in qualsiasi contesto, da quello lavorativo a quello sociale”.

IFelici anche i Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie del ” Quercia”, e cioe’ i Proff. Anna Costagliola, Andrea Luciano, Rita Bifulco, Anna Maria Capasso, Orsola Amico,Irene Piccolo, Giovanni Crispino, Gilda Gallaro.

” A Marcianise -hanno dichiarato – vince lo sport con la madrina di tutti gli sport , ovvero l’Atletica Leggera. Pescara , aspettaci:stiamo arrivando“.