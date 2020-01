Campus Salute Indoor, campagna di prevenzione presso il plesso “Nicholas Green” di Viale Europa

SAN NICOLA LA STRADA – Torna il “Campus Salute Indoor”, la campagna di prevenzione rivolta alla cittadinanza promossa dalla sezione di Caserta dell’Associazione Campus Salute Onlus, presieduta dal dottor Rosario CUOMO. La prima tappa dell’edizione 2020 avrà luogo il primo fine settimana di febbraio a San Nicola la Strada.



Il Villaggio della Salute sarà allestito, per la seconda volta, presso l’Istituto Comprensivo CAPOL. D.D. – Plesso “Nicholas Green”, guidato dalla dirigente Patrizia MEROLA. I dettagli della manifestazione di solidarietà sono stati definiti nel corso della riunione organizzativa svoltasi lo scorso lunedì 13 gennaio 2020 nella sede del Campus, presso l’Istituto Buonarroti di Caserta, messa a disposizione dalla dirigente Vittoria DE LUCIA. Nel corso del meeting è stato definito altresì il programma annuale dei “Campus indoor” che si svolgeranno il 21 e 22 marzo 2020 presso il Liceo Scientifico Diaz di Caserta e il 24 e 25 ottobre 2020 presso il Liceo Quercia di Marcianise.



Anche per queste edizioni del Campus, oltre ai tantissimi volontari coinvolti, tra cui molti medici e civili che continuano a dedicare il loro tempo al volontariato, offriranno il loro contributo gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Caserta, coordinati dai loro docenti, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola Lavoro. La lodevole iniziativa di prevenzione è sostenuta dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta presieduto dalla dottoressa Erminia BOTTIGLIERI, dalla protezione civile e dagli operatori della Croce Rossa.



Il primo appuntamento è dunque fissato per sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e domenica mattina 02 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso I.C. Plesso Nicholas Green in viale Europa 13, a San Nicola la Strada. Medici volontari effettueranno controlli specialistici, visite e screening gratuiti per permettere la prevenzione primaria delle malattie intervenendo nella fase più precoce.