Cancello ed Arnone: firmato il verbale di consegna del Casello idraulico

CANCELLO ED ARNONE – Si è appena concluso, presso la Casa Comunale, un incontro tra il Sindaco Raffaele Ambrosca e il Geometra Damiano Prezioso, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con la Provincia di Caserta, nelle persone dell’ Ing. Antonio De Simone e del dott. Francesco Di Rienzo.

Oggetto dell’incontro, la firma del verbale di consegna con la quale è stato affidato al Comune di Cancello ed Arnone, in uso gratuito, il Casello Idraulico.

Il fabbricato in questione, posto in adiacenza al Ponte Garibaldi sul fiume Volturno, originariamente, era stato costruito per essere adibito a deposito di materiali necessari per il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza, guardia e custodia del corso d’acqua del fiume Volturno, ma poi era stato abbandonato a se stesso, in quanto nessun Ente ha più esercito le necessarie funzioni manutentive.

“Il Comune” – spiega il primo cittadino – “intende riqualificare l’immobile, apportando tutti gli interventi necessari alla ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza, restituendo al fabbricato la sua originaria funzione di vigilanza, guardia e custodia del corso d’acqua. Infatti” – conclude il sindaco – “il Casello Idraulico sarà adibito a sede della Protezione Civile Comunale, con particolare riferimento agli eventi di piena delle acque del fiume Volturno”.